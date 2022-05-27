Yunan unsurlarınca geri itilen 45 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunan unsurlarınca geri itilen 45 kaçak göçmen kurtarıldı

27.05.2022 15:17

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 45 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 45 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik 109 No'lu botu, bugün saat 07.00 sıralarında, Foça açıklarında, denizde 3 can salı olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, can sallarında bulunan kişilerin kaçak göçmenler olduğun belirledi. Bota alınarak balıkçı barınağına getirilen toplam 45 kaçak göçmen, ilk sorgularında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiklerini söyledi. 5'i çocuk, 6'sı kadın toplam 45 kaçak göçmenin Suriye, Yemen ve diğer Afrika ülkelerinin vatandaşı oldukları tespit edildi.

Kaçak göçmenler barınakta, Sahil Güvenlik tarafından Foça Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bazılarının daha önce de yasa dışı yollardan geçiş yapmaya çalıştıkları, her defasında değişik kimlik bilgisi ve ülke adı verdikleri belirlendi.

Daha önce parmak izi alınıp yeniden yakalandığında değişik bilgiler verenlerin ayrıca soruşturmaya tabi tutulduğu bildirildi. Kaçak göçmenler yasal işlemleri tamamladıktan sonra Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.


Yunan unsurlarınca geri itilen 45 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan unsurlarınca geri itilen 45 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan unsurlarınca geri itilen 45 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan unsurlarınca geri itilen 45 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan unsurlarınca geri itilen 45 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan unsurlarınca geri itilen 45 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan unsurlarınca geri itilen 45 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan unsurlarınca geri itilen 45 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan unsurlarınca geri itilen 45 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan unsurlarınca geri itilen 45 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan unsurlarınca geri itilen 45 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan unsurlarınca geri itilen 45 kaçak göçmen kurtarıldı
YORUMLAR
500
Yunanistan unsurlarının geri ittiği 41 düzensiz göçmen kurtarıldı Yunanistan unsurlarının geri ittiği 41 düzensiz göçmen kurtarıldı Yunanistan unsurlarının geri ittiği 41 düzensiz göçmen kurtarıldı Yunanistan unsurlarının geri ittiği 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan unsurlarınca geri itilen 45 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
14:53 Eşini kendi elleriyle toprağa verdi, eve dönünce karşısında canlı gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:28:22. #1.12#
SON DAKİKA: Yunan unsurlarınca geri itilen 45 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement