Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri Edirne'de yakalandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri Edirne'de yakalandı

27.06.2022 18:17
Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri Edirne'de yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinden Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinden Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri düzenlenen operasyonla yakalandı. Kovalamaca sonrası tarla yolunda durdurulan araçlardaki 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunan ihraç zabıt katibi Z.A., ihraç İçişleri Uzman Yardımcısı S.K., ihraç müfettiş yardımcıları K.U. ile M.A. ve ev hanımı H.K., Keşan'dan Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmak için hazırlık yaptı. Gece geç saatlerde Ş.Ü. ve S.A. isimli şahısların kullandığı iki otomobille yola çıkan şahıslar, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. Ekipler tarafından durdurulmak istenilen şüphelilerin polisten kaçması üzerine kovalamaca başladı. Tarla yoluna giren iki araç durdurularak şüpheliler yakalandı. İlk sorguları Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğinde yapılan şahıslar, daha sonra adliye sevk edildi. Araç sürücülerinden S.A. göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli Ş.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. FETÖ üyeliğinden mahkemeye çıkarılan S.K., Z.A., K.U. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüpheli H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

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Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı Son dakika haberleri: Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Son dakika haberleri: Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Yunanistan, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri Edirne'de yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri Edirne'de yakalandı - Son Dakika
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