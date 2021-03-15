Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan N.B, Ö.A. ve E.G'yi gözaltına aldı.
Araştırmada şüphelilerin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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