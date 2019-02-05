Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Çipras, Ankara'da

Yunanistan Başbakanı Çipras, Ankara'da

42 dakika önce

Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras, 2 günlük çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.

Yunanistan Başbakanı Çipras, Ankara'da, System.String[]
Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras, 2 günlük çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine özel uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket eden Çipras, burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından resmi törenle karşılanacak. Çipras'ın, burada önce Fuat Oktay daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmelerin ardından gerçekleştirilecek heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde; Türkiye- Yunanistan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çipras'ı taşıyan uçağın perona gelmesi

-Çipras'ın uçaktan inişi

-Karşılamadan görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:54 Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanı, Ankara, Yunanistan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ege Bölgesinin Duayen İş Adamı Feridun Alpat Yaşamını Yitirdi Türklerin Yaptığı ve Dünyada Tek Olan Otomobili Almak İçin Milyarderler Sıraya Girdi

Hakan Şükür'ün Babası Mal Varlığının Kaynağını Açıkladı Son Dakika! Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 17:36:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Çipras, Ankara'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]