Yunanistan Başbakanı Çipras, Ankara'da
42 dakika önce
Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras, 2 günlük çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.
Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras
, 2 günlük çalışma ziyareti kapsamında Ankara
'ya geldi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın daveti üzerine özel uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'ne hareket eden Çipras, burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından resmi törenle karşılanacak. Çipras'ın, burada önce Fuat Oktay daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmelerin ardından gerçekleştirilecek heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde; Türkiye- Yunanistan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Çipras'ı taşıyan uçağın perona gelmesi
-Çipras'ın uçaktan inişi
-Karşılamadan görüntü
-Detay
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:54 Kaynak: DHA
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