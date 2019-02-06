Yunanistan Başbakanı Çipras Ayasofya'yı Ziyaret Etti
1 saat önce
Ayasofya ziyaretinin ardından Heybeliada'ya geçen Çipras 1933'ten bu yana Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret eden ilk Yunanistan başbakanı oldu.
Ayasofya
ziyaretinin ardından Heybeliada
'ya geçen Çipras 1933'ten bu yana Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret eden ilk Yunanistan
başbakanı oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:43
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