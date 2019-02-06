Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Çipras Ayasofya'yı Ziyaret Etti

Yunanistan Başbakanı Çipras Ayasofya'yı Ziyaret Etti

1 saat önce

Ayasofya ziyaretinin ardından Heybeliada'ya geçen Çipras 1933'ten bu yana Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret eden ilk Yunanistan başbakanı oldu.

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Ayasofya ziyaretinin ardından Heybeliada'ya geçen Çipras 1933'ten bu yana Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret eden ilk Yunanistan başbakanı oldu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:43 

Heybeliada, Ayasofya, Yunanistan, Dünya
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