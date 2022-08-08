Miçotakis: "Haberim yoktu, buna asla izin vermezdim. Hata için bir özür borçluyum" - Son Dakika
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Miçotakis: "Haberim yoktu, buna asla izin vermezdim. Hata için bir özür borçluyum"

08.08.2022 12:23
Miçotakis: "Haberim yoktu, buna asla izin vermezdim. Hata için bir özür borçluyum"

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) lideri Nikos Androulakis'ten, 2021'de Yunanistan istihbarat servisinin kendisini dinlediğini bilmediği için özür dileyerek, "Haberim yoktu, buna asla izin vermezdim.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) lideri Nikos Androulakis'ten, 2021'de Yunanistan istihbarat servisinin kendisini dinlediğini bilmediği için özür dileyerek, "Haberim yoktu, buna asla izin vermezdim. Bay Androulakis'e yapılan hata için bir özür borçluyum" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Yunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı EYP'nin Başkanı Panagiotis Kontoleon'un, Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) lideri Nikos Androulakis ve CNN Yunanistan'ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis'in telefonlarının dinlendiğine dair iddialar için özür diledi. Yunan medyasında yer alan haberlere göre, durumu ciddi ve affedilemez bir hata olarak nitelendiren Miçotakis "Haberim yoktu, buna asla izin vermezdim. Bay Androulakis'e yapılan hata için bir özür borçluyum" açıklamasında bulundu.

TELEKULAK İSTİFALARINA MUHALEFETİN YORUMU SERT OLDU

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Alexis Çipras, telekulak iddiasıyla ilgili istifaların "suçluluk kabulü içerdiğini ve başbakanın sorumluluğunu teyit ettiğini" söyledi. Çipras, "Miçotakis, Yunan halkına kendi skandalı hakkında açıklama yapmalı. Bu demokrasiyle ilgili bir meseledir" dedi. SYRIZA, başbakanı telefonların dinlendiğini bilmek ve koordine etmekle suçladı. Ana muhalefet partisi ayrıca Miçotakis'in, kendini kurtarmak için en yakın ve en güvendiği ortaklarını feda ettiğini öne sürdü. Parti, iki istifanın "Hükümetin ve Hükümet Sözcüsü Yiannis Economou'nun aylardır 'yozlaşmış yalanlar' söylediğini kanıtladığını" iddia etti. PASOK da hükümeti, onaylanmasına rağmen, telefon dinleme iddialarını örtbas etmeye çalışmakla suçladı. Meclis Grup Lideri Kostas Skandalidis, 29 Temmuz'da iddialarla ilgili kapalı kapılar ardında yapılan meclis komisyonu toplantısını kastederek, "10 gün önce PASOK lideri, cep telefonunu dinleme girişimi olduğunu iddia etti ve bu Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı. Ertesi gün hükümet konuyu kapatmak için parlamentoya koştu" dedi.

"YUNANİSTAN'IN DEMOKRASİ VE ŞEFFAFLIK SORUNU VAR"

Skandalidis, "Hükümetin Cuma günkü istifa gerekçeleri, gülünç ve açıkçası anlaşılamaz. Yunanistan'ın açıkça büyük bir demokrasi ve şeffaflık sorunu var. Bunun sorumluluğu doğrudan başbakana aittir. Demokratik yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa seçime gitmelidir. PASOK, Yunanistan'da denetimsiz çalışan karanlık mekanizmalarla savaşmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

MİLLETVEKİLLERİ AÇIKLADI

Öte yandan isimlerinin açıklanmaması koşuluyla basına konuşan 2 milletvekili de, 29 Temmuz'da bir meclis komitesi sırasında İstihbarat Başkanı Kontoleon'un, servisin 'CNN Yunanistan için çalışan bir finans gazetecisi olan Thanasis Koukakis'i gözetlediğini' kabul ettiğini söyledi.

YUNAN PARLAMENTOSUNA ÇAĞRI

Androulakis, Yunanistan parlamentosunu davayı araştırmak için bir soruşturma komitesi kurmaya çağırdı. Hükümet, resmi olarak sunulması halinde talebi

destekleyeceğini açıkladı. Aralık 2021'de PASOK Genel Başkanlığına seçilen Androulakis, Cuma akşamı EYP'nin 2021 sonlarında, telefon görüşmelerini dinlediğini öğrendiğini söylemiş fakat bilginin kaynağını açıklamamıştı. Avrupa Parlamentosu ise, Androulakis'in telefonunun dinlendiğini onaylamıştı. Cuma günü, Kondoleon ile Miçotakis'in Genel Sekreteri ve yeğeni olan Grigoris Dimitriadis istifa etmişti.

(Muhammed İkbal Hatunoğlu - İHA)

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Yunanistan'da istihbaratın muhalefet liderini dinlemesi sonrası açıklama yapan Miçotakis: Haberim yoktu Yunanistan'da istihbaratın muhalefet liderini dinlemesi sonrası açıklama yapan Miçotakis: Haberim yoktu Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi
Kaynak: İHA

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