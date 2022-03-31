Yunanistan can sallarına bindirip geri gönderiyor - Son Dakika
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Yunanistan can sallarına bindirip geri gönderiyor

31.03.2022 17:51
Yunanistan can sallarına bindirip geri gönderiyor

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından iki ayrı olayda toplam 71 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından iki ayrı olayda toplam 71 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Öğle saatlerinde Marmaris ilçesi açıklarında 1 lastik bot ve 1 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot ve can salı içerisindeki toplam 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yine Marmaris açıklarında akşam saatlerinde 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Yunanistan unsurlarınca can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

(Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/ İHA)

Yunanistan can sallarına bindirip geri gönderiyor
Yunanistan can sallarına bindirip geri gönderiyor

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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