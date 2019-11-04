Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da bir tırda 80 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'da bir tırda 80 kaçak göçmen yakalandı

Yunanistan'da bir tırda 80 kaçak göçmen yakalandı

7 saat önce

Yunanistan polisi, bir otoyolda tır içerisine gizlenmiş 80 kaçak göçmen bulunduğunu açıkladı.

Yunanistan'da bir tırda 80 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Yunanistan polisi, bir otoyolda tır içerisine gizlenmiş 80 kaçak göçmen bulunduğunu açıkladı.


Yunanistan polisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki İskeçe kentinde bir tırda gizlenmiş 80 kaçak göçmen bulunduğu belirtildi. Tır şoförünün gözaltına alındığı, sığınmacıların ise kimlik tespiti için karakola götürüldüğü belirtildi. Göçmenlerin büyük bir kısmının ise Vietnamlı ve Afgan olduğu bildirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, göçmenlerin Selanik kentine gidip oradan farklı Avrupa ülkelerine geçiş yapmayı planladıkları öne sürüldü.


Öte yandan, tırdaki soğutma sisteminin açık olmadığı ve göçmenlerin durumunun iyi olduğu kaydedildi. Yunan polisi, göçmenlerin tehlikeli bir yolculuk yaptığını ve İngiltere'nin Essex bölgesinde meydana gelen olayın bir benzerinin yaşanabileceğini söyledi.


İngiltere'de 23 Ekim'de Waterglade Sanayi Sitesi'nde park halindeki bir tırın konteynerinde 39 ceset bulunmuştu. - ATİNA

Yunanistan, İngiltere, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
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