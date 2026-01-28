Yunanistan'da Doğal Gaz İhalesine İlgi Yok

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Ukrayna'ya Yunanistan ve Güneydoğu Avrupa üzerinden doğal gaz sağlanmasını öngören Dikey Koridor için dün yapılan ihaleye yatırımcılardan rağbet olmadığını yazdı.

Haberde, Ukrayna'ya Yunanistan ve Güneydoğu Avrupa üzerinden şubat ayı için öngörülen 71,7 gigawatt saatlik kısım için dün yapılan ihalede sadece 48 megawatt saatlik kısmın yatırımcıda karşılık bulduğu belirtildi.

İlgi gören tek rotanın Ravithoussa veya Dedeağaç sıvılaştırılmış doğal gaz terminallerinden doğal gazın Bulgaristan, Romanya, Moldova aracılığıyla Ukrayna'ya ulaştırılmasına ilişkin olduğu aktarılan haberde, onda da ilginin beklenen düzeyin çok altında gerçekleştiğine değinildi.

Haberde yatırımcıların ilgisinin azlığının nedeni olarak, Ukrayna'daki doğal gaz talebinin düşmesi ve Ukrayna'nın ucuz doğal gaz beklentisi olduğu savunuldu.

Dikey koridor için daha önce yapılan ihalelere de ilgi olmadığı belirtilen haberde, ilgili ülkelerin vergi indirimine gitmesine rağmen Yunanistan üzerinden Ukrayna'ya giden dikey koridor maliyetinin, Ukrayna'ya, Polonya, Macaristan ve Slovakya üzerinden giden rotalardan daha yüksek olduğuna işaret edildi.