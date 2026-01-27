Yunanistan\'da Fabrika Patlaması: 4 Ölü

ATİNA, 27 Ocak (Xinhua) -- Yunanistan'ın orta kesimindeki Tırhala kentinde bulunan bir gıda fabrikasında pazartesi günü meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.
Yunan Devlet Televizyonu ERT, bir işçiden hala haber alınamadığı ve çok sayıda işçinin ise hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
