Yunanistan'da, fotoğraf sanatçısı Knut Bry casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Yunanistan'da, fotoğraf sanatçısı Knut Bry casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı

18.03.2022 17:11
Yunanistan'da, fotoğraf sanatçısı Knut Bry casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Norveçli fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Knut Bry'ın, casusluk suçlaması ile Midilli Adası'nda gözaltına alındığı bildirildi.

Norveçli fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Knut Bry'ın, casusluk suçlaması ile Midilli Adası'nda gözaltına alındığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Midilli Adası Limanı'nda fotoğraf çekerken gözaltına alınan 75 yaşındaki Bry, ifade vermek için pazartesiye kadar ek süre talep etti.

Bry'ın fotoğraf makinesinde bulunan, Sahil Güvenlik devriye botu ve savaş gemisine ait fotoğraflar suçlamanın gerekçesi olarak gösterildi.

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Yönetmen, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da, fotoğraf sanatçısı Knut Bry casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika


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