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Yunanistan'da halk sağlık sistemini protesto etti - Son Dakika

Yunanistan'da halk sağlık sistemini protesto etti

22.01.2022 17:46

- Yunanistan'da halk sağlık sistemini protesto etti Yunanistan'da bir araya gelen yüzlerce kişi, sağlık sisteminin iyileştirilmesine yönelik protesto düzenledi.

- Yunanistan'da halk sağlık sistemini protesto etti

ATİNA - Yunanistan'da bir araya gelen yüzlerce kişi, sağlık sisteminin iyileştirilmesine yönelik protesto düzenledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezinde bulunan Sintagma Meydanı'nda toplanan sendikalar, siyasi kolektifler ve örgütler sağlık sisteminin güçlendirilmesi talebiyle protesto düzenledi. Soğuk havaya rağmen bir araya gelen yüzlerce kişi, "Sağlık, eğitim, elektrik ve su ticaret malı değildir, halkındır" sloganları atarak pankartlarla yürüdü. Ülkedeki hastanelerde yaşanan zorluklardan bahseden protestocular, personel eksikliğinden şikayet etti. Aynı anda birçok hastanın yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duyduğunu fakat buna rağmen entübe edilen hastaların kötü şartlarda bulunduğunu belirten protestocular, az sayıda personelin çok sayıda Covid-19 hastası ile ilgilenmesinin zorluk yaşattığını ifade etti. Covid-19 haricindeki hastaların hastanelerde yer bulamadığının da altını çizen protestocular, çoğu hastanın hastane koridorlarında yattığını belirtti.

Toplam 22 bin 476 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, sayının her geçen gün arttığı ve hastanelerde devam etmesi gereken operasyonların kritik düzeye ulaştığı aktarıldı. Hükümetin aynı zamanda sağlık bütçesinden kesinti yaptığı da öğrenildi.

Yunanistan'da halk sağlık sistemini protesto etti
Yunanistan'da halk sağlık sistemini protesto etti
Yunanistan'da halk sağlık sistemini protesto etti
Yunanistan'da halk sağlık sistemini protesto etti
Yunanistan'da halk sağlık sistemini protesto etti
Yunanistan'da halk sağlık sistemini protesto etti

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Koronavirüs, sendikalar, Yunanistan, Protesto, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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