Dibimize kadar geldi! Komşuda koronavirüsün yeni alt varyantı BA.2 tespit edildi - Son Dakika
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Dibimize kadar geldi! Komşuda koronavirüsün yeni alt varyantı BA.2 tespit edildi

13.09.2022 22:25
Dibimize kadar geldi! Komşuda koronavirüsün yeni alt varyantı BA.2 tespit edildi

Yunanistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının alt varyantı olan BA.2'ye (BA.2.75.2) (Centaurus) ilk kez rastlandığı açıklandı.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'ndan (EODY) yapılan açıklamaya göre 5-11 Eylül haftasında ülkede toplam 33 bin 590 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle, salgının başından beri görülen vaka sayısı 4 milyon 838 bin 811'e yükseldi.

Aynı hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 oldu. Salgının başından bu yana, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 894'e ulaştı.

YENİ ALT VARYANTA RASTLANILDI

22 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde 664 örnekte yapılan incelemede ise bir BA.2 (BA.2.75.2) vakasına rastlandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dibimize kadar geldi! Komşuda koronavirüsün yeni alt varyantı BA.2 tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dibimize kadar geldi! Komşuda koronavirüsün yeni alt varyantı BA.2 tespit edildi - Son Dakika
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