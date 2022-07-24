Havadan ve karadan devam eden yangın söndürme çalışmalarına Yunan Silahlı Kuvvetleri ve Polis Gücünün yanı sıra gönüllü vatandaşlar da destek verdi.

Yunan basınındaki haberlere göre, tedbir amacıyla çok sayıda ev ve turistik konaklama tesisi tahliye edildi.

Kaynak: AA

Midilli Adası, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor - Son Dakika

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