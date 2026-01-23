VARİ, 23 Ocak (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyindeki Vari'de meydana gelen selde hasar görmüş bir araç, 21 Ocak 2026.
Yetkililer çarşamba günü ülkeyi etkisi altına alan şiddetli hava koşulları nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da Sel Felaketi: 2 Ölü - Son Dakika
