Yunanistan'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yunanistan'ı etkisi altına alan şiddetli yağış çok sayıda bölgede sele yol açtı. Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle Mora Yarımadası ve Atina'da 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Meteoroloji, ülke genelinde yağışlı havanın bugün de etkisini sürdüreceğini belirtti.
Son Dakika › Dünya › Yunanistan'da şiddetli yağış: 2 ölü - Son Dakika
