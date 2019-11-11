Yunanistan'da üniversite öğrencileri polisle çatıştı

Yunanistan'da Atina Ekonomi Üniversitesinde derslere 17 Kasım'a kadar ara verilmesine ilişkin kararı protesto eden öğrencilere polis müdahale etti.

Başkent Atina'daki üniversitenin (ASOEE) Senatosunca 11-17 Kasım arasında derslere ara verilmesi kararının ardından üniversiteye girmeye çalışan yaklaşık 100 kişilik grup ile polis arasında arbede yaşandı.

Polis grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla karşılık verdi.

Güvenlik güçlerince dün üniversitede düzenlenen operasyonda çok sayıda maske, taş ve sopa ele geçirilmişti.