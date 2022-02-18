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Yunanistan'da yangın çıkan feribotta ulaşılamayan Türk vatandaşı kurtarıldı - Son Dakika

Yunanistan'da yangın çıkan feribotta ulaşılamayan Türk vatandaşı kurtarıldı

18.02.2022 18:14
Yunanistan'da yangın çıkan feribotta ulaşılamayan Türk vatandaşı kurtarıldı

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere seyrederken yangın çıkan feribotta kendisine ulaşılamayan Türk yolcunun kurtarıldığı bildirildi.

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere seyrederken yangın çıkan feribotta kendisine ulaşılamayan Türk yolcunun kurtarıldığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklara göre, kendisine ulaşılamayan Türk vatandaşın da kurtarılmasıyla, Yunanistan'ın Korfu Adası'na ulaştırılan Türk yolcu sayısı 26 oldu.

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu'nun Korfu'ya gideceği belirtilerek, Türk vatandaşlar için tüm gerekli yardım ve konsolosluk hizmetlerinin sağlanacağı kaydedildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın güncellediği verilere göre, İtalya'nın da destek verdiği kurtarma çalışmaları sonucu Korfu Adası'na ulaştırılan 278 kişinin kimlik tespiti yapıldı. Üçü Yunan vatandaşı toplam 11 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Feribotta mahsur kaldığı tespit edilen iki kişiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Hafif yaralı 3 kişi ise Korfu Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

İtalya Sahil Güvenliği, bölgede devriye uçuşu yaptı

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, feribotun Arnavutluk sularına doğru sürüklendiği bildirilmişti.

Açıklamada, İtalya Sahil Güvenliğine ait "ATR42" model devriye uçağının da geminin bulunduğu bölgede uçuş yaptığı belirtilmişti.

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Yunanistan, İtalya, Yangın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da yangın çıkan feribotta ulaşılamayan Türk vatandaşı kurtarıldı - Son Dakika


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