Yunanistan'dan Kudüs Ortodoks Patrikhanesi'ne: Fener Rum Patrikhanesi'ne tam destek verin - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan'dan Kudüs Ortodoks Patrikhanesi'ne: Fener Rum Patrikhanesi'ne tam destek verin - Son Dakika Dünya

Yunanistan'dan Kudüs Ortodoks Patrikhanesi'ne: Fener Rum Patrikhanesi'ne tam destek verin

6 saat önce

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Teofilos ‘tan, Fener Rum Patriği Bartholomeos’a tam destek vermesini beklediklerini söyledi.

Yunanistan'dan Kudüs Ortodoks Patrikhanesi'ne: Fener Rum Patrikhanesi'ne tam destek verin, System.String[]

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Teofilos'tan Fener Rum Patriği Bartholomeos'a tam destek vermesini beklediklerini söyledi.


Görev süresi 13 Mart'ta sona erecek olan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, İsrail'e yaptığı ziyaret sırasında Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Teofilos ile görüştü

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Prokopis Pavlopulos, Kudüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:19 
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