Yunanistan'dan Kudüs Ortodoks Patrikhanesi'ne: Fener Rum Patrikhanesi'ne tam destek verin

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Teofilos'tan Fener Rum Patriği Bartholomeos'a tam destek vermesini beklediklerini söyledi.



Görev süresi 13 Mart'ta sona erecek olan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, İsrail'e yaptığı ziyaret sırasında Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Teofilos ile görüştü