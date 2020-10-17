Yunanistan'ın Meriç Nehri kıyısına inşa ettiği yeni tel örgü 'Nisan 2021'de tamamlanacak' - Son Dakika
BBC

Yunanistan'ın Meriç Nehri kıyısına inşa ettiği yeni tel örgü 'Nisan 2021'de tamamlanacak'

17.10.2020 18:37
Yunanistan'ın Meriç Nehri kıyısına inşa ettiği yeni tel örgü 'Nisan 2021'de tamamlanacak', System.String[]

Yunan basını, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'den geçişleri engellemek için Meriç Nehri boyunca çekilen tel örgü inşasının Nisan 2021'de tamamlanacağını açıkladığını bildirdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Türkiye'den geçişleri engellemek için Meriç Nehri boyunca çekilen tel örgü inşasının Nisan 2021'de tamamlanacağını açıkladığı bildirildi.

Yunan basınında çıkan haberlere göre projenin durumunu yerinde incelemek üzere Cumartesi günü Ferecik'e giden Miçotakis, yeni bir tel örgü inşasının "sınır güvenliğinin sağlanması ve Yunan vatandaşlarının kendini daha güvende hissetmesi için" gerekli olduğunu söyledi.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, dikenli tel örülü çelik yapının 5 metre yüksekliğinde, 27 kilometre uzunluğunda olacağını ve maliyetinin yaklaşık 62 milyon 900 bin euroyu bulacağını yazdı.

Gazete, projenin dört inşaat firmasından oluşan bir konsorsiyum tarafından üstlenildiğini belirtti.

Devlet televizyonu ERT tel örgünün inşasına ilişkin haberinde, 400 sınır muhafızının bölgede, 800'ünün Doğu Akdeniz'deki adalarda ve 1680'inin ülkenin geri kalanında görevlendirileceğini bildirdi.

Şubat ayında Türkiye'nin, Yunanistan'la sınır kapılarını açtığı yönündeki haberlerin ardından Türkiye'nin dört yanından göçmenler Edirne'ye gitmişti.

Yunan polisi, iki ülke sınır kapıları arasındaki ara bölgede bekleyenleri gaz bombasıyla dağıtmaya çalışmıştı.

Yunanistan, bir yandan silahlı kuvvetlerini alarma geçirmekle kara sınırlarını koruma altına alırken; diğer yandan en çok endişe duyduğu deniz sınırlarını korumak amacıyla Yunan donanmasına ait savaş gemilerini, sığınmacıların en çok geçtiği Midilli, Sakız, Sisam ve İstanköy gibi Türk kıyıları karşısındaki adalara göndermişti.

Yunanistan'ın Meriç Nehri kıyısına inşa ettiği yeni tel örgü 'Nisan 2021'de tamamlanacak'

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Son Dakika Dünya Yunanistan'ın Meriç Nehri kıyısına inşa ettiği yeni tel örgü 'Nisan 2021'de tamamlanacak' - Son Dakika Dünya

BBC
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