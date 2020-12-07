Yunanistan, İtalya ve Almanya'dan Akdeniz'de ortak tatbikat
07.12.2020 18:29
Alman Firkateyni Hamburg, İtalyan Devriye Gemisi Cigala Fulgosi ile Yunan Adrias Amiral Gemisi, Akdeniz'de tatbikat gerçekleştirdi.
Alman Firkateyni Hamburg, İtalyan Devriye Gemisi Cigala Fulgosi ile Yunan Adrias Amiral Gemisi, Akdeniz'de tatbikat gerçekleştirdi.
Yunanistan, İtalya ve Almanya, Akdeniz'de ortak tatbikat düzenledi. Yunan medyası, tatbikatta Alman Firkateyni Hamburg ve İtalyan Devriye Gemisi Cigala Fulgosi ile Yunan Adrias Amiral Gemisi'nin yer aldığını duyurdu. Tatbikat kapsamında, operasyon alanında esneklik çalışmaları ve üç gemiden pilotlara farklı uçuş güvertelerine inme eğitimi verildiği ifade edildi.
- Yunanistan
Son Dakika Spor yaparken maske takmak zararlı mı? Eğitmen Kerem Pancaroğlu, Haberler.com YouTube kanalında anlattı Vaka sayısının yüzde 35 arttığı Malatya'da HES uygulamasındaki risk haritası kırmızı oldu Sosyal medya üzerinden tartıştığı kadını iş yerine çağırıp, vuran market sahibi gözaltına alındı İş arkadaşından yardım isteyen genç kız, tecavüze uğradı! Bir de çıplak fotoğraflarını çektiler Savaştan kaçan Ermeni askerler ormanlık alana sığınmış Babasının 4 yıldır alıkoyduğu 7 yaşındaki Şariban, annesiyle buluşmada 'baba' diye ağladı İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu Maradona'nın yaklaşık 100 milyon dolarlık serveti mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacak?