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YUNANİSTAN, PARA VE KIYAFETLERİNİ ALDIĞI GÖÇMENLERİ BORULARLA DÖVÜP, TÜRKİYE'YE İTTİ - Son Dakika

YUNANİSTAN, PARA VE KIYAFETLERİNİ ALDIĞI GÖÇMENLERİ BORULARLA DÖVÜP, TÜRKİYE'YE İTTİ

19.09.2021 12:31

EDİRNE'den Avrupa ülkelerine gitmek için yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunan güvenlik güçlerince yakalandı.

EDİRNE'den Avrupa ülkelerine gitmek için yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunan güvenlik güçlerince yakalandı. Göçmenler, uluslararası hukuka aykırı şekilde darbedilip üzerlerindeki kıyafetleri ve ayakkabıları alınıp, Türkiye'ye itildiklerini iddia etti. Pakistan uyruklu Yahya Hamed, "Orada 4-5 tane toplama merkezleri var. Geri göndermeden önce çok dayak attılar. Her kampta sopalarla vurdular, elbiselerimizi alıyorlar. Bazılarını plastik boruyla dövüyorlar" dedi.

Edirne'den Avrupa ülkelerine gitmek için yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunan güvenlik güçlerine yakalandı. İddiaya göre, Yunan güvenlik güçlerinin 3 gün boyunca tutup, ekmek ve su vermeyip, plastik borularla darbettiği göçmenler, para, eşya ve kıyafetleri de alınarak, Meriç Nehri üzerinden botlarla Türkiye'ye zorla itildi. Yarı çıplak ve çıplak ayaklarla gelen göçmenlere, jandarma ve köylüler sahip çıkarak, yiyecek ve kıyafet verdi. Ayakları çıplak olanlara ise uluslararası yardım örgütlerince ayakkabı verildi.

'3 GÜN BOYUNCA EKMEK VE SU VERMEDİLER'

Göçmenler, Yunanistan güvenlik güçlerinin kendilerini kamplarda toplayıp 3-4 gün tuttuktan sonra toplu halde Türkiye'ye zorla gönderdiğini anlattı. Kendilerine şiddet uygulandığını da söyleyen Afganistanlı Ahmet Ali, "Yunanistan'dan geri gönderdiler. Gerçekten çok zalimler. 3 gün boyunca ekmek ve su vermediler. Ayakkabı ve paralarımızı da aldılar. Hiçbir şeyimiz olmadan geri geldik. Türkiye, gerçekten çok iyi. Su veriyorlar, ekmek veriyorlar, her şey veriyorlar. Allah razı olsun" dedi.

'PLASTİK BORULARLA DÖVDÜLER'

Pakistan uyruklu Yahya Hamed de, "Orada 4-5 tane toplama merkezleri var. Geri göndermeden önce çok dayak attılar. Her kampta sopalarla vurdular, elbiselerimizi alıyorlar. Bazılarını plastik boruyla dövüyorlar. Şimdi yapacak bir şeyimiz yok geri dönüyoruz" diye konuştu.

Afganistanlı Muhammed Girban ise 4 gün kaldıkları Yunanistan'da kötü muameleye uğradıklarını belirterek, "Yunanistan'da 4 gün kaldık sonra bizi geri gönderdiler. Çok kötü muameleye maruz kaldık. Hepimiz Afganistan'dan kaçtık buraya geldik. Avrupa'ya gitmek istiyoruz ama Yunanistan'da da zulme uğradık. Tüm kıyafetlerimizi aldılar, ayakkabılarımızı aldılar geri gönderdiler" ifadelerini kullandı.

'AYAKKABIYA KAVUŞTUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Türkiye'ye gelen göçmenlere uluslararası yardım örgütleri de kıyafet ve yiyecek yardımında bulunuyor. Yunanistan'ın geri ittiği Afganistan uyruklu Hüseyin Raşit, tüm gün çıplak ayakla yürüdüğünü söyleyerek, "Ayakkabıya kavuştuğum için çok mutluyum, Allah razı olsun. Çok iyi geldi. Sabahtan beri yalın ayak geldim buraya, çok yorulmuştum. Üstüne üstlük Yunan polisi de çok vurdu bize. Gelmeyin diyorlar. Biz zaten orada kalmayacağımızı söylüyoruz ama onu söylememize bile izin vermiyorlar, konuşmayın diyorlar" dedi.

YUNANİSTAN, PARA VE KIYAFETLERİNİ ALDIĞI GÖÇMENLERİ BORULARLA DÖVÜP, TÜRKİYE'YE İTTİ
YUNANİSTAN, PARA VE KIYAFETLERİNİ ALDIĞI GÖÇMENLERİ BORULARLA DÖVÜP, TÜRKİYE'YE İTTİ
YUNANİSTAN, PARA VE KIYAFETLERİNİ ALDIĞI GÖÇMENLERİ BORULARLA DÖVÜP, TÜRKİYE'YE İTTİ
YUNANİSTAN, PARA VE KIYAFETLERİNİ ALDIĞI GÖÇMENLERİ BORULARLA DÖVÜP, TÜRKİYE'YE İTTİ
YUNANİSTAN, PARA VE KIYAFETLERİNİ ALDIĞI GÖÇMENLERİ BORULARLA DÖVÜP, TÜRKİYE'YE İTTİ
YUNANİSTAN, PARA VE KIYAFETLERİNİ ALDIĞI GÖÇMENLERİ BORULARLA DÖVÜP, TÜRKİYE'YE İTTİ
YUNANİSTAN, PARA VE KIYAFETLERİNİ ALDIĞI GÖÇMENLERİ BORULARLA DÖVÜP, TÜRKİYE'YE İTTİ
YUNANİSTAN, PARA VE KIYAFETLERİNİ ALDIĞI GÖÇMENLERİ BORULARLA DÖVÜP, TÜRKİYE'YE İTTİ
YUNANİSTAN, PARA VE KIYAFETLERİNİ ALDIĞI GÖÇMENLERİ BORULARLA DÖVÜP, TÜRKİYE'YE İTTİ
YUNANİSTAN, PARA VE KIYAFETLERİNİ ALDIĞI GÖÇMENLERİ BORULARLA DÖVÜP, TÜRKİYE'YE İTTİ
YUNANİSTAN, PARA VE KIYAFETLERİNİ ALDIĞI GÖÇMENLERİ BORULARLA DÖVÜP, TÜRKİYE'YE İTTİ
YUNANİSTAN, PARA VE KIYAFETLERİNİ ALDIĞI GÖÇMENLERİ BORULARLA DÖVÜP, TÜRKİYE'YE İTTİ
YUNANİSTAN, PARA VE KIYAFETLERİNİ ALDIĞI GÖÇMENLERİ BORULARLA DÖVÜP, TÜRKİYE'YE İTTİ
YUNANİSTAN, PARA VE KIYAFETLERİNİ ALDIĞI GÖÇMENLERİ BORULARLA DÖVÜP, TÜRKİYE'YE İTTİ
YUNANİSTAN, PARA VE KIYAFETLERİNİ ALDIĞI GÖÇMENLERİ BORULARLA DÖVÜP, TÜRKİYE'YE İTTİ

Yunanistan, Türkiye, Göçmen, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YUNANİSTAN, PARA VE KIYAFETLERİNİ ALDIĞI GÖÇMENLERİ BORULARLA DÖVÜP, TÜRKİYE'YE İTTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: YUNANİSTAN, PARA VE KIYAFETLERİNİ ALDIĞI GÖÇMENLERİ BORULARLA DÖVÜP, TÜRKİYE'YE İTTİ - Son Dakika
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