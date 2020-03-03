Yunanlı gazeteciye mülteciden 'tokat' gibi cevap - Son Dakika

Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda haber nöbeti tutan gazetecileri provoke etmek isteyen Yunanlı gazeteci Skynews muhabirine, 'tokat' gibi cevap mülteci gençten geldi.



Yunanlı gazeteci Skynews muhabiri, "Türkiye bu insanları zorla, otobüslerle, istemedikleri halde sınır kapılarına getirdi" diyerek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç'u, provoke etmeye çalıştı. Malkoç'un açıklamasının ardından Türk gazeteciler ile tartışmaya devam Yunanlı gazeteci, iddiasını sürdürünce, Türk gazeteciler bir mülteciyi tesadüfen yoldan çevirerek, "Seni buraya zorla mı getirdiler?" diye sorunca, Afgan genç, "Hayır ben kendi paramla taksi tutarak geldim" dedi. - EDİRNE