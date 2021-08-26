YÜNTAŞ ve AFBELSAN'da toplu sözlem görüşmelerinde anlaşmaya varıldı - Son Dakika

YÜNTAŞ ve AFBELSAN bünyesinde çalışan işçiler için Afyonkarahisar Belediyesi ile Hizmet-İş ve Öz Taşıma-İş sendikaları arasında süren toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, fuar alanında düzenlenen törende görüşmelerin olumlu bir şekilde neticelenmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Sendikayla kırılmadan, restleşmeden çok güzel bir anlaşma ortamı sağladıklarını ifade eden Zeybek, "Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız sözleşme neticesinde en düşük maaşı 3 bin 507 lira yaptık. Bayram ikramiyeleriyle bu rakam 3 bin 600 lira olacak. Medeni durumu ve çocuk sayısına bağlı olarak maaş ödemelerimizi 4 bin 100 liraya kadar yükselttik. Hiçbir arkadaşın geriye dönük alacağı kalmayacak. Bu ücretler için imkanlarımızı zorladık, hakkaniyete riayet ettik. Hepinize hayırlı olsun."

Göreve geldiği ilk günlerde mesai ücretleriyle ilgili yaptığı açıklamanın farklı yorumlandığını hatırlatan Zeybek, "Belediye Başkanı olduğumuz günden bu tarafa üzerimizdeki yükün farkındayız. Sizler de bizler de Afyonkarahisar'ın hizmetkarıyız. Sizleri kendimizden ayrı görmüyoruz. Bizlerin gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağımızsınız." ifadelerini kullandı.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz de pandemi döneminde fedakarca çalışan tüm emekçilere teşekkür ederek Afyonkarahisar'da emekçiler adına güzel bir gün yaşadıklarını belirtti. İyi bir sözleşme yapabilmek için birkaç kriter ortaya koyduklarını dile getiren Öz, şunları kaydetti:

"Birinci kriterimiz toplu iş sözleşmesinden doğan alacaklarımızın zamanında ödenmesidir. İkincisi, bir toplu iş sözleşmesinin iş barışını tesis etmesidir. Üçüncüsü, imzaladığımız sözleşmeyle iş yerinde üyelerimizin iş güvencesinin sağlamasıdır. Toplu iş sözleşmesini başarılı olarak değerlendirmek için bu kriterleri sağlamaya çalışıyoruz ki Afyonkarahisar'da da bu başarıyı yakaladık. Ülke olarak, belediyeler olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Belediyelerin imkanlarına baktığımız zaman gelirlerde büyük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bütün bunlara rağmen, belediye yönetimimiz samimi olarak bu sözleşmeyi en iyi noktada bitirmek için büyük bir özveri gösterdi. Sözleşmenin masada, karşılıklı anlayışla tamamlanmış olması nedeniyle belediye başkanımıza, belediye yönetim ekibine ve şirketimizin genel müdürüne sendikamız adına teşekkür ediyor, sözleşmemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay da görüşmeler sırasında gösterdiği fedakarlıktan dolayı Mehmet Zeybek'e teşekkür ederek "Elbette bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizin lehinize olacak uygulamaları yapacağından eminiz. Sizin buradaki alacaklarınızla alakalı kısa sürede oluşan farkları da sosyal ve idari haklarla ilgili güzel bir çalışma sergileyecektir. Sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in ev sahipliğinde gerçekleşen imza törenine HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, belediye başkan yardımcıları Süleyman Karakuş, Murat Öner, YÜNTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selim Arıcı, YÜNTAŞ Genel Müdürü Arif Birsen ile çok sayıda çalışan katıldı.