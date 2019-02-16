Son Dakika Haberleri: Yunus Çekiç'e 'Yılın En Başarılı Psikoloğu' Ödülü

Yunus Çekiç'e 'Yılın En Başarılı Psikoloğu' Ödülü

1 saat önce

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Altın Rehber Yılın Enleri' ödül töreninde Psikolog M. Yunus Çekiç, 'Yılın En Başarılı Psikoloğu' ödülüne layık görüldü.

Yunus Çekiç'e 'Yılın En Başarılı Psikoloğu' Ödülü, System.String[]
Bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Altın Rehber Yılın Enleri' ödül töreninde Psikolog M. Yunus Çekiç, 'Yılın En Başarılı Psikoloğu' ödülüne layık görüldü.

Altın Rehber TV tarafından düzenlenen ödül gecesine sanat camiası, eğitim kurumları, önde gelen sektör temsilcisi kuruluşlar tarafından büyük ilgi gösterildi. Masquerade Club'da gerçekleşen geceye birçok ünlü isim katılırken Ahmet Selçuk İlkan ve Cemil İpekçi'ye 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verildi.

Altın Rehber TV, Türkiye'nin önde gelen firma ve iş adamlarının yanı sıra siyaset, magazin, sanat dünyasından birçok seçkin kişinin katıldığı 'Altın Rehber Yılın Enleri' ödüllerinde, His Psikoloji Danışmanlık Merkezi'nin sahibi Psikolog M. Yunus Çekiç'e anlamlı bir ödül verildi.

'Yılın En Başarılı Psikoloğu' ödülünü alan Psikolog M. Yunus Çekiç, "Böyle anlamlı bir ödüle layık görülmekten gurur duyuyoruz, mutluyuz. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:33 Kaynak: İHA

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