Son Dakika Haberleri: Yunus Ekipleri Asayiş Uygulaması Yaptı

Yunus Ekipleri Asayiş Uygulaması Yaptı

1 saat önce

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı.

Yunus Ekipleri Asayiş Uygulaması Yaptı, System.String[]
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı.

Yunus ekipleri Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nde iki saat süren asayiş uygulaması yaptı. Şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde yapılan aramada 62 şahıs ve 18 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 15 adet kurusıkı tabanca mermisi ve 1 adet bıçak ele geçirildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:31 Kaynak: İHA

Atakum, Samsun Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa
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