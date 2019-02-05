Yunus Ekipleri Asayiş Uygulaması Yaptı
1 saat önce
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı.
Yunus ekipleri Atakum
ilçesi Recep Tayyip Erdoğan
Bulvarı'nde iki saat süren asayiş uygulaması yaptı. Şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde yapılan aramada 62 şahıs ve 18 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 15 adet kurusıkı tabanca mermisi ve 1 adet bıçak ele geçirildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:31 Kaynak: İHA
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