Yunus ekipleri gücüne güç kattı - Son Dakika

Aydın'da 19 polis memuru yunus ekipleri olarak bilinen Motosikletli Polis Timi'ne katıldı.

Devletine milletine bağlı olanlara güven, devletiyle milletiyle problemi olanlara da korku salan polis ekipleri gücüne güç katıyor. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi'nde görev yapmak üzere verilen eğitim kurslarına katılarak başarılı olan 4'ü kadın 19 polis memuru için tören düzenlendi. Motosikletli Polis Timlerine yaptıkları gösteri akabinde, sertifikalarını Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'den aldı. Müdür Ekici, polis memurlarına yeni görevlerinde başarılar diledi. - AYDIN