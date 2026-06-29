Yunus Emre Ayna: Çocuklukta yaşanan duygusal eksiklikler yetişkin ilişkilerini şekillendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunus Emre Ayna: Çocuklukta yaşanan duygusal eksiklikler yetişkin ilişkilerini şekillendiriyor

Yunus Emre Ayna: Çocuklukta yaşanan duygusal eksiklikler yetişkin ilişkilerini şekillendiriyor
29.06.2026 08:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Yunus Emre Ayna, Metin Aydın'ın sunduğu "İyilik İyileştirir" programında çocukluk döneminde yaşanan duygusal eksikliklerin yetişkinlik ilişkilerine etkisini değerlendirdi. Ayna, bireyin değişim sürecinin kabul ile başladığını vurgulayarak güvenli birey ve toplum inşasının önemine dikkat çekti.

ÇOCUKLUK ŞEMALARI İLİŞKİLERİ ETKİLİYOR

Metin Aydın'ın sunduğu "İyilik İyileştirir" programına konuk olan Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Yunus Emre Ayna, çocukluk döneminde yaşanan duygusal deneyimlerin yetişkinlikte kurulan ilişkiler üzerinde belirleyici olduğunu söyledi. Ayna, çocuklukta sürekli kendini ispat etme çabası içinde olan bireylerin ilerleyen yaşlarda sorunlu ilişki dinamiklerine daha açık hale gelebildiğini belirterek, sevgi eksikliği yaşayan kişilerin manipülatif ilişkilere daha yatkın olabileceğini ifade etti. Ayrıca mutsuz ilişkilerin sürdürülmesinde kültürel faktörlerin etkili olduğuna dikkat çekti.

DEĞİŞİM KABUL İLE BAŞLIYOR

Programda bireysel dönüşümün önemine de değinen Ayna, yetişkinlerin çocukluk şemalarından uzaklaşabilmesinin ilk adımının değişmeyi kabul etmek olduğunu söyledi. Güvenli bireyler yetiştirmenin güvenli bir toplum oluşturmanın temelini oluşturduğunu vurgulayan Ayna, ebeveynlerin kendi davranışlarını düzeltme çabasının çocuklar üzerinde de olumlu etkiler bıraktığını dile getirdi. Programın sonunda ise zihinsel dönüşümün temel anahtarının "vazgeçmemek" olduğunu ifade etti.

Dicle Üniversitesi, Metin Aydın, Çocukluk, İyilik, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Çocuk Yunus Emre Ayna: Çocuklukta yaşanan duygusal eksiklikler yetişkin ilişkilerini şekillendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar sahilinde köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı Avcılar sahilinde köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı
Alacak-verecek tartışmasında tabancayla vurularak öldürüldü Alacak-verecek tartışmasında tabancayla vurularak öldürüldü
Daha 19 yaşındaydı Eve giren anne oğlunu korkunç halde buldu Daha 19 yaşındaydı! Eve giren anne oğlunu korkunç halde buldu
Uşak’ta şüpheli kadın ölümü 3’üncü kattan düşerek can verdi Uşak'ta şüpheli kadın ölümü! 3'üncü kattan düşerek can verdi
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
İngiltere, Hırvatistan ve Gana, el ele son 32’de İngiltere, Hırvatistan ve Gana, el ele son 32'de

08:01
Emre Kınay ile Emine Ün’ün kızı görenleri şaşırttı Annesinin adeta kopyası
Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı görenleri şaşırttı! Annesinin adeta kopyası
07:14
Milyonlarca emekli zam bekliyor AK Parti sokağın sesine kulak verdi
Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi
06:59
Takside dehşet anları Turistler korkudan defalarca özür diledi
Takside dehşet anları! Turistler korkudan defalarca özür diledi
06:40
ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi Petrol fiyatları yükselişe geçti
ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi! Petrol fiyatları yükselişe geçti
06:24
2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu’nun dibinde bekliyor
2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu'nun dibinde bekliyor
01:49
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 08:11:37. #7.13#
SON DAKİKA: Yunus Emre Ayna: Çocuklukta yaşanan duygusal eksiklikler yetişkin ilişkilerini şekillendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.