Yunus Emre Enstitüsü, Suriye'de 23 Nisan etkinliği düzenledi - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Suriye'nin kuzeyinde etkinlik gerçekleştirdi.

Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez'deki kültür merkezinde düzenlenen etkinlikte YEE Başkanı Şeref Ateş, telekonferansla bağlanarak yaptığı açılış konuşmasında, çocukların bayramını kutladı.

Çocuklar Hacivat-Karagöz, gölge oyunu ve drama etkinliği ve oyunlarla eğlendi.

YEE, kamplardan etkinlik için gelen çocuklara pamuk şekeri, Osmanlı macunu ve patlamış mısırın yanı sıra çeşitli hediyeler dağıttı.

Törene YEE çalışanları, yetim çocuklar ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

YEE Azez Kültür Merkezi Müdürü Fikret Çıtak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Enstitü olarak Azez'de anne ve babalarını kaybetmiş kamplarda yaşayan çocuklarla bayramlarını kutluyoruz. Bu çocuklar Suriye'nin umutları, yarınları. Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olduğu, nefes verdiği her şey umuda, dirilişe gebedir. Bu çocuklarda umudu yaşıyoruz." diye konuştu.