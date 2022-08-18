YEE'nin Türkçe Yeterlilik Sınavı'nın başvurusu yarın sona eriyor - Son Dakika
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YEE'nin Türkçe Yeterlilik Sınavı'nın başvurusu yarın sona eriyor

18.08.2022 12:41
YEE'nin Türkçe Yeterlilik Sınavı'nın başvurusu yarın sona eriyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Ankara ve yurt dışında düzenlenecek Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) başvurularının yarın sona ereceğini bildirdi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Ankara ve yurt dışında düzenlenecek Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) başvurularının yarın sona ereceğini bildirdi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Metni'ne uygun olarak kurum tarafından hazırlanan TYS'nin üçüncüsü 17 Eylül'de yapılacak.

25 Temmuz'da başlayan sınavın başvuru süreci yarın sona eriyor.

Adaylara sınavda başarılı olmaları durumunda "Türkçe Yeterlilik Belgesi" verilecek.

Türkçe Yeterlilik Sınavı

Türkçe seviyesini belgelendirme ihtiyacı olan herkesin girebildiği sınav üç oturumda gerçekleştiriliyor. TYS, öğrencilerin iş ve eğitim başvurularının kabulünü kolaylaştırması ve daha sağlam bir düzlemde değerlendirilmelerini sağlaması açısından önem arz ediyor.

TYS, 2013'ten bu yana uluslararası ölçekte her yıl uygulanıyor. Türkçe Yeterlilik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir kurumda okuma hakkı kazandıklarında hazırlık sınıfından muaf tutuluyor.

Türkçe Yeterlilik Belgesi, Türkiye'de veya kendi ülkelerinde uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde çalışmak isteyenler, Türkçe tercümanlık yapmak veya yurt dışında Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adayları için iş başvurularında büyük avantaj sağlıyor.

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Kaynak: AA

Yunus Emre, Türkiye, Ankara, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YEE'nin Türkçe Yeterlilik Sınavı'nın başvurusu yarın sona eriyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: YEE'nin Türkçe Yeterlilik Sınavı'nın başvurusu yarın sona eriyor - Son Dakika
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