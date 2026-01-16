Yunus Emre İçin Dijital Müze - Son Dakika
Kültür Sanat

Yunus Emre İçin Dijital Müze

Yunus Emre İçin Dijital Müze
16.01.2026 10:20
Eskişehir'de Yunus Emre türbesinin yanına dijital müze kurulacak, projeye başlandı.

Büyük Türk düşünürü, mutasavvıf ve şair Yunus Emre'nin, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki türbesinin yanına "dijital müze" oluşturulacak.

Eskişehir Valiliğince, şairin bilinirliğinin artırılması amacıyla Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi'nin yanına dijital bir müze oluşturulması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, söz konusu müzenin projesinin ihalesi, Valiliğe bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 11 Aralık 2025'te gerçekleştirildi.

Yaklaşık 900 metrekare alana kurulması planlanan müzede, toplantı odası, fuaye alanı ve sergi salonu yer alacak.

Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilen Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, gazetecilere, Yunus Emre'yi daha iyi tanıtabilmek için uzun süredir çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda "dijital müze" projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Aksoy, "Müteahhitte de yer teslimi yapıldı. Kaba inşaatı tamamlandıktan sonra içinin dijital kısmının yapımıyla ilgili Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansına, 'güdümlü proje' kapsamında müracaatımızı yaptık." diye konuştu.

Kaynak: AA

