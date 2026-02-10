Yunus Korkut Davasında Yeni Gelişmeler

Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eşi Ummuhan Korkut'u darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Yunus Korkut'un "neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama" suçundan 14 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Sanık Yunus Korkut'un aldatma şüphesine dayanak gösterdiği telefon numarasının GSM operatörüne ait yönlendirme hattı olduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıktı.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı. Tutuklu sanık Yunus Korkut ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılma talebi de mahkemece kabul edildi.

Mahkemenin önceki celsede maktulün son üç aya ait HTS kayıtlarının incelenmesine yönelik kararı doğrultusunda dosyaya giren kayıtlar da duruşmada değerlendirildi. Sanığın, maktulün sık görüştüğünü öne sürdüğü telefon numarasının bir GSM operatörüne ait arama yönlendirme numarası olduğu belirlendi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için davayı 30 Nisan 2026'ya erteledi.

Ummuhan Korkut'un ailesinin avukatı Perihan Ceviz, duruşmanın ardından adliye önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Geçen celse sanık, birçok failde olduğu gibi ölen kadının arkasından aldatma iddialarında bulunmuştu. Mahkeme bu iddialara dayanarak bir HTS kaydı talebinde bulunmuştu. O HTS kaydı sonuçları geldiğinde, bizler sanığın iddialarının birçok sistematik kadın şiddeti failinde olduğu gibi paranoyalardan ibaret olduğunu açık bir şekilde gördük. Kaldı ki aksi kabul edilse dahi, özellikle bu tarz dosyalarda şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki, herhangi bir aldatma bir kadın cinayetinin haksız tahrik gerekçesi olmamalı. Aldatmanın karşılığı, Türk Medeni Kanunumuzda zina sebebiyle boşanma olarak açıkça ortaya konmuş durumdadır ve aldatma, karşı tarafa yalnızca boşanma hakkı tanımaktadır. Hiçbir aldatma unsurunun herhangi bir haksız tahrik gerekçesi yapılmasını kabul etmiyoruz. Kaldı ki somut dosyamızda zaten HTS kayıtları, bunun sadece sanığın paranoyalarından ibaret olduğunu da açıkça ortaya koydu."