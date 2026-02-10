Yunus Korkut Davasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yunus Korkut Davasında Yeni Gelişmeler

10.02.2026 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunus Korkut'un eşi Ummuhan'ı darbetmesi nedeniyle yargılandığı davada HTS kayıtları değerlendirildi.

Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eşi Ummuhan Korkut'u darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Yunus Korkut'un "neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama" suçundan 14 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Sanık Yunus Korkut'un aldatma şüphesine dayanak gösterdiği telefon numarasının GSM operatörüne ait yönlendirme hattı olduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıktı.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı. Tutuklu sanık Yunus Korkut ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılma talebi de mahkemece kabul edildi.

Mahkemenin önceki celsede maktulün son üç aya ait HTS kayıtlarının incelenmesine yönelik kararı doğrultusunda dosyaya giren kayıtlar da duruşmada değerlendirildi. Sanığın, maktulün sık görüştüğünü öne sürdüğü telefon numarasının bir GSM operatörüne ait arama yönlendirme numarası olduğu belirlendi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için davayı 30 Nisan 2026'ya erteledi.

Ummuhan Korkut'un ailesinin avukatı Perihan Ceviz, duruşmanın ardından adliye önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Geçen celse sanık, birçok failde olduğu gibi ölen kadının arkasından aldatma iddialarında bulunmuştu. Mahkeme bu iddialara dayanarak bir HTS kaydı talebinde bulunmuştu. O HTS kaydı sonuçları geldiğinde, bizler sanığın iddialarının birçok sistematik kadın şiddeti failinde olduğu gibi paranoyalardan ibaret olduğunu açık bir şekilde gördük. Kaldı ki aksi kabul edilse dahi, özellikle bu tarz dosyalarda şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki, herhangi bir aldatma bir kadın cinayetinin haksız tahrik gerekçesi olmamalı. Aldatmanın karşılığı, Türk Medeni Kanunumuzda zina sebebiyle boşanma olarak açıkça ortaya konmuş durumdadır ve aldatma, karşı tarafa yalnızca boşanma hakkı tanımaktadır. Hiçbir aldatma unsurunun herhangi bir haksız tahrik gerekçesi yapılmasını kabul etmiyoruz. Kaldı ki somut dosyamızda zaten HTS kayıtları, bunun sadece sanığın paranoyalarından ibaret olduğunu da açıkça ortaya koydu."

Kaynak: ANKA

Korkut, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunus Korkut Davasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık
Ankara’da zihinsel engelli kişiyi vince bağlayan 4 şüpheli yakalandı Ankara'da zihinsel engelli kişiyi vince bağlayan 4 şüpheli yakalandı
Tedesco’dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
Aydın’da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı Aydın'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
İlker Yağcıoğlu’ndan iddialı sözler: Fenerbahçe tarihinin en iyisi olabilir İlker Yağcıoğlu'ndan iddialı sözler: Fenerbahçe tarihinin en iyisi olabilir
Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı

19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
19:31
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi
Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
18:45
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
18:18
İşte Selahattin Demirtaş’ın son hali
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
17:51
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 20:22:26. #7.11#
SON DAKİKA: Yunus Korkut Davasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.