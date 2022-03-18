"Yunus-Mana" ve "Alaz ile Cemre", dünya prömiyerini yaptı - Son Dakika
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"Yunus-Mana" ve "Alaz ile Cemre", dünya prömiyerini yaptı

18.03.2022 13:34
"Yunus-Mana" ve "Alaz ile Cemre", dünya prömiyerini yaptı

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) hazırladığı "Yunus-Mana" ve "Alaz ile Cemre" adlı iki farklı bale eserinin dünya prömiyeri yapıldı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) hazırladığı "Yunus-Mana" ve "Alaz ile Cemre" adlı iki farklı bale eserinin dünya prömiyeri yapıldı.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesinde izleyiciyle buluşan her iki eserin de müzikleri, dünya bale repertuvarında bulunan tek Türk bale eseri Judith'in bestecisi Çetin Işıközlü tarafından hazırlandı.

Gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan eserin koreografı Ebru Cansız, uzun bir yolculuğun sonunda seyirciyle buluşacaklarından dolayı heyecanlı olduklarını ifade ederek, "İDOB dansçılarıyla güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Şef Murat Kodallı yönetimindeki orkestramız kaydetti." dedi.

Cansız, dansın, görsel şeklinden çok, akıl ve duygunun hareketle nasıl hemhal olabileceği arayışına odaklandığını belirterek, "Eserde Yunus Emre'nin hayatında karşılaştığı Hacı Bektaş-ı Veli, Tapduk Emre gibi önemli insanların onda nasıl etkiler bıraktığına ve yolculuğundaki mana arayışı konu ediliyor. Biz de varoluşundaki bu mana arayışını danstaki mana arayışına, hareketin manasına aktarmaya çalıştık." diye konuştu.

Alaz ile Cemre'nin librettosunu Mehmet Dülger yazdı

"Alaz ile Cemre" eserinin koreografisini hazırlayan Deniz Özaydın da uzun süreli bir çalışmanın son günlerine denk geldiği için mutlu olduklarını dile getirerek, "Yaklaşık bir buçuk aydır fiziksel çalışmalar stüdyoda devam etti, öncesinde de fikri olarak bir hazırlığın içerisindeydik. Pandemi zamanında bestelenmiş, gelişmiş bir eser daha sonrasında işte bugüne kadar geldik." dedi.

Özaydın, librettosunu Mehmet Dülger'in kaleme aldığı eserin Alaz ile Cemre'nin aşkını işlediğine değinerek, "Hikayedeki durumu birebir yaşamasak da herkesin hayatında hissettiği duyguları anlatmaya çalışıyoruz. Bizim açımızdan. o duyguları yaratım esnasında dansçılarla birlikte hissetmek ayrı bir keyif veriyor. Umarım beğenirler, hoşlarına gider ve ilgilerini çeker, bizim hissettiğimiz duygular, biraz olsun izleyicilerimize geçer." ifadelerini kullandı.

Eserler, 19, 20, 22, 23 ve 25 Mart'ta yeniden sahnelenecek.

Yunus-Mana ve Alaz ile Cemre , dünya prömiyerini yaptı
Yunus-Mana ve Alaz ile Cemre , dünya prömiyerini yaptı
Yunus-Mana ve Alaz ile Cemre , dünya prömiyerini yaptı
Yunus-Mana ve Alaz ile Cemre , dünya prömiyerini yaptı

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Kadıköy Belediyesi, İstanbul, Opera, Bale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yunus-Mana' ve 'Alaz ile Cemre', dünya prömiyerini yaptı - Son Dakika


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