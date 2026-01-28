Yunus Timleri'nden Duygu Dolu Sürpriz - Son Dakika
Yunus Timleri'nden Duygu Dolu Sürpriz

Yunus Timleri\'nden Duygu Dolu Sürpriz
28.01.2026 18:49
Yunus polisleri, vefat eden arkadaşlarının oğlu Enes'e doğum günü sürprizi yaptı.

AYDIN'da 'Yunus' olarak bilinen motosikletli polis timleri, geçen 29 Temmuz'da hayatını kaybeden mesai arkadaşları Ersin Cıstak'ın oğlu Enes Cıstak (13) için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timi ekiplerinde görev yapan Ersin Cıstak, geçen 29 Temmuz'da anne ve babasını görmek için gittiği Denizli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cıstak'ın oğlu Enes Cıstak'ın 13'üncü doğum gününde babasının silah arkadaşları sürprizdoğum günü etkinliği düzenledi. Cıstak Ailesinin oturduğu Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evine giden motorize polis ekipleri, Enes Cıstak'a hediyeler ile pasta götürdü. Pastanın mumlarını üfleyen Enes, sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı. Enes'in annesi Şenay Cıstak duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: DHA

19:36
MGK sonrası 9 maddelik açıklama Suriye ve İran’a özel yer ayrıldı
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı
18:17
İbrahim Barut’un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
17:52
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:17
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
