Yunusemre Belediyesporlu tekvandocular toplu idmana başladı - Son Dakika

Yunusemre Belediyesporlu tekvandocular toplu idmana başladı

Tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına yaklaşık 3 ay ara veren Yunusemre Belediyesporlu tekvandocular tüm kurallara dikkat ederek toplu idmanlarına başladı.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına yaklaşık 3 ay ara veren Yunusemre Belediyesporlu tekvandocular tüm kurallara dikkat ederek toplu idmanlarına başladı.


Yunusemre Belediyespor tekvando takımı sporcuları, 3 aylık aranın ardından ilk toplu antrenmanını yaptı. Antrenörleri gözetiminde 19 Mayıs ve 8 Eylül Stadyumunda antrenmanlarına başlayan tekvandocular, bireysel kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Tekvando sporcuları antrenmanlarını pazartesiden cumaya kadar haftanın 5 günü yapacak. Merkez grubu salı - cuma 09.30 - 11.00 saatleri 19 Mayıs Stadyumunda, Muradiye grubu pazartesi - salı - perşembe günü 16.00 - 18.00 arası, Güzelyurt grubu ise çarşamba, cuma günü 14.00 - 16.00 saatleri arasında çalışmalarını gerçekleştiriyor. - MANİSA

Koronavirüs, Yunusemre, 19 Mayıs, Eylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemre Belediyesporlu tekvandocular toplu idmana başladı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:55 Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti 17:27 Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi 17:10 Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:41 Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk 15:12 ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:39 İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz 09:36 Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
20:52
Koronavirüsü unutup dansözlü açılış ve köpük partisi yapanlara ceza yağdı
20:16
Maçın ikinci yarısı hızlı başladı! Kayseri'de ilk gol sesi geldi
20:02
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
19:51
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
19:02
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
18:55
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
18:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 22:29:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunusemre Belediyesporlu tekvandocular toplu idmana başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]