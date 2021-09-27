Yunusemre engelli vatandaşın talebine duyarsız kalmadı - Son Dakika

Yunusemre Belediyesi, Uncubozköy Mahallesi'nde yaşayan merdivenlerden inip çıkarken güçlük çeken ortopedik engelli Emine Yücel'in evinin önüne engelli rampası yaptı.

Yunusemre Belediyesi ilçede yaşayan engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri Uncubozköy Mahallesi'nde yaşayan Emine Yücel'in talebine duyarsız kalmadı. Ortopedik engelli olan Emine Yücel'in ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla evinin önüne engelli rampası yapıldı. Artık evine daha rahat girip çıkabildiğini dile getiren Emine Yücel Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür ederek şunları söyledi: "Ortapedik engelliyim. Bacağımda sorunum var. Merdivenler inip çıkarken zorluk çekiyordum. Belediyeden rampa talebinde bulunmuştum. Yunusemre Belediyesi talebimi geri çevirmedi. Çok güzel bir rampa yaptı. Rampa sayesinde evime rahat bir şekilde girip çıkabiliyorum. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - MANİSA