Yunusemreli kuşak güreşçilerinden 3 madalya - Son Dakika
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Yunusemreli kuşak güreşçilerinden 3 madalya

6 saat önce

Yunusemre Belediyespor Kulübü kuşak güreşi sporcuları, Antalya'da yapılan Büyükler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı.

Yunusemreli kuşak güreşçilerinden 3 madalya, System.String[]

Yunusemre Belediyespor Kulübü kuşak güreşi sporcuları, Antalya'da yapılan Büyükler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı.


Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'na 32 ilden 400 sporcu katıldı. Şampiyonada Yunusemre Belediyesporlu sporcular 3 madalya kazandı. Sporculardan 63 kg'de Eymen Türe bayanlar kategorisinde 2., erkekler kategorisinde ise 90 kg'de Alper Beğer, 100 kg'de Samet Oktay 3. oldu. Elde edilen başarının kendilerini sevindirdiğini ifade eden Antrenör Halil Atmaca her zaman sporcuların destekçisi olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye, Kulüp Başkanı Arif Alkan'a teşekkür etti. - MANİSA

Yunusemre, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:52 Kaynak: İHA
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