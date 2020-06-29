Yunusların mest eden Boğaz eğlencesi - Son Dakika

Yunusların mest eden Boğaz eğlencesi
Yunusların mest eden Boğaz eğlencesi İstanbul Boğazı'nın en sevimli misafirleri yunus balıklarının dans edercesine suyun üzerine fırlayıp yüzmeleri havadan görüntülendi.
Yunusların mest eden Boğaz eğlencesi
İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nın en sevimli misafirleri yunus balıklarının dans edercesine suyun üzerine fırlayıp yüzmeleri havadan görüntülendi. Turkuaza bürünen Boğaz'da yüzen yunusların görüntüsü belgesel filmlerini aratmadı.
İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Boğaz trafiği büyük ölçüde azaldı. Boğaz'ın sevimli misafirleri yunus balıkları da özgürce turkuaza bürünen Boğaz'da yüzmenin keyfini çıkarttılar. Birbirleri ile çok sosyal oldukları bilinen yunuslar birlikte suyun üzerine zıplayıp dans edercesine yüzdüler. Boğaz'ın sakin durumu nedeniyle uzun süre su üzerinde gözüken yunus balıkları izleyenlerin yüzünü gülümsetti. Birbirlerinin üzerinden suyun dışına fırlayarak yüzen yunuslar belgesel filmlerini aratmadı. Kimi zaman yan yana yarışıyor gibi yüzen yunusların kimi zaman da birbirlerinin etrafında dolanarak yüzdükleri havadan çekilen görüntülere yansıdı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü manzarası ile birlikte yunusların suyun üzerine çıktıkları görüntüler kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:12 Kaynak: İHA
Son Dakika 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 16:01 Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı 15:47 Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı 15:06 Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 13:39 Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz 12:24 Türkiye'nin konuştuğu ilçe! Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi ancak bu kez de 67 kişi fazla 12:07 Astronotların eğitimi için geliştirilen "uzay kokusu" parfüm oldu 11:47 Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez 11:08 Bangladeş'te korkunç feribot kazası: 30 ölü 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 08:59 Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 01:53 İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor