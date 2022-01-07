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Son dakika haberleri! YUNUSU KURŞUNLAYARAK ÖLDÜRDÜLER - Son Dakika

Son dakika haberleri! YUNUSU KURŞUNLAYARAK ÖLDÜRDÜLER

07.01.2022 15:52

Son dakika haberleri... KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sahile vuran yunusun kurşunlanarak öldürüldüğü belirlendi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sahile vuran yunusun kurşunlanarak öldürüldüğü belirlendi.

Darıca Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu'nda görev yapan Darıca Belediyesi'nin güvenlik görevlileri, kıyıya vuran yunusu fark etti. Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine gelen Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekibi, yaptıkları incelemede yunusun gövdesinde kurşun izlerini fark etti. Ekipler, yunusu kıyıya çekerek araca koyduktan sonra incelenmek üzere veteriner müdürlüğüne götürdü. Üzerinde 3 kurşun yarası bulunan yunustan çıkarılacak olan kurşunların balistik inceleme için güvenlik güçlerine teslim edileceği belirtildi.

Son dakika haberleri! YUNUSU KURŞUNLAYARAK ÖLDÜRDÜLER
Son dakika haberleri! YUNUSU KURŞUNLAYARAK ÖLDÜRDÜLER
Son dakika haberleri! YUNUSU KURŞUNLAYARAK ÖLDÜRDÜLER

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! YUNUSU KURŞUNLAYARAK ÖLDÜRDÜLER - Son Dakika


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