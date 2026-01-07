Yüreğir'de Parmak Kombi Borusuna Sıkıştı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişinin kombi borusuna sıkışan parmağı, itfaiye ekibinin yardımıyla çıkarıldı.
Karacaoğlan Mahallesi'nde parmağını kombi borusuna sıkıştıran kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Boruyu kesen ekip, mahsur kalan kişiyi kurtardı.
