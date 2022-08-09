Adana'da "Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi" kurulacak - Son Dakika
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Adana'da "Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi" kurulacak

09.08.2022 13:53
Adana'da "Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi" kurulacak

Yüreğir ilçesinde engellilerin sosyal hayata katılması amacıyla "Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi" kurulacağı bildirildi.

Yüreğir ilçesinde engellilerin sosyal hayata katılması amacıyla "Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi" kurulacağı bildirildi.

Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yüreğir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çukurova Kalkınma Ajansı iş birliğinde Mehmet Akif Ersoy Kültürevi'nde kurulacak merkez için Vali Süleyman Elban başkanlığında toplantı düzenlendi.

Mesleki eğitim, hobi ve sosyal aktivite çalışmalarına katılmak isteyen engelli bireyler ve ailelerine hizmet sunacak olan merkezde, mesleki eğitim atölyeleri, müzik ve sanat eğitim derslikleriyle öfke odası ve sosyal alan ünitesinin yer alacağı belirtildi.

Merkezde, arızalanan engelli araçların tamir ve bakımlarının da ücretsiz yapılacağı kaydedildi.???????

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Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Süleyman Elban, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 'Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi' kurulacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da "Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi" kurulacak - Son Dakika
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