Adana'da "Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi" kurulacak

Yüreğir ilçesinde engellilerin sosyal hayata katılması amacıyla "Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi" kurulacağı bildirildi.

Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yüreğir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çukurova Kalkınma Ajansı iş birliğinde Mehmet Akif Ersoy Kültürevi'nde kurulacak merkez için Vali Süleyman Elban başkanlığında toplantı düzenlendi.

Mesleki eğitim, hobi ve sosyal aktivite çalışmalarına katılmak isteyen engelli bireyler ve ailelerine hizmet sunacak olan merkezde, mesleki eğitim atölyeleri, müzik ve sanat eğitim derslikleriyle öfke odası ve sosyal alan ünitesinin yer alacağı belirtildi.

Merkezde, arızalanan engelli araçların tamir ve bakımlarının da ücretsiz yapılacağı kaydedildi.???????