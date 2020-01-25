Yürekleri ısıtan davranış - Son Dakika
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Yürekleri ısıtan davranış

6 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.


Sungurlu Belediyesi'ne gelen bir kişi dondurucu soğuğa rağmen "Elazığ'daki depremzedelerin daha çok ihtiyacı var" diyerek üzerindeki montu bağışladı.


Sungurlu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Murat Karaman, Mehmet Ayçiçek isimli şahsın sabah saatlerinde belediye geldiğini belirterek, "Belediyemiz tarafından Elazığ için yardım kampanyası başlatıldığını duymuş. Nasıl yardım yapabilirim? diye sordu. Bende kışlık kıyafet, battaniye, katalitik soba, ısınma gereçleri ve kuru gıda yardımı yapabileceğini söyledi. Bunun üzerine amca üzerindeki montu çıkardı. Amca dışarısı soğuk montunu al dememize rağmen "Elazığ'daki insanların yardıma bizden daha çok ihtiyacı var diyerek montunu bıraktı. ben şimdi evime gidip ısınacağım ama onlar soğukta kalacak" dedi. - ÇORUM

Halkla İlişkiler, Sungurlu, Elazığ, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:53 Kaynak: İHA
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