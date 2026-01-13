Yurt Hizmetleri İçin Toplantı

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük başkanlığında, Yesevi Yurdu personeliyle değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda yurt hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi, öğrencilerin memnuniyetinin artırılması ve mevcut çalışmaların geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Ortak akıl ve ekip ruhu çerçevesinde yapılan toplantıda, sahadaki tecrübeler dinlenerek çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda konuşan İl Müdürü Bülent Küçük, gençlere yönelik hizmet kalitesini sürekli artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Gençlerimiz için daha güçlü ve nitelikli hizmet sunma hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA