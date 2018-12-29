Son Dakika Haberleri: Yurtdışına yatırım 17 yılda 24 kat arttı

Yurtdışına yatırım 17 yılda 24 kat arttı

55 dakika önce

DEİK ve Bain & Company iş birliği ile hazırlanan 'Yurt Dışı Yatırım Endeksi 2018" raporuna göre Türkiye'ye yapılan küresel yurt dışı yatırım tutarı 1990-2000 yılları arasında 4.1 trilyon dolar iken 2000-2017 yılları arasında 22.4 trilyon dolara yükseldi.

Yurtdışına yatırım 17 yılda 24 kat arttı, System.String[]
DEİK ve Bain & Company iş birliği ile hazırlanan 'Yurt Dışı Yatırım Endeksi 2018" raporuna göre Türkiye'ye yapılan küresel yurt dışı yatırım tutarı 1990-2000 yılları arasında 4.1 trilyon dolar iken 2000-2017 yılları arasında 22.4 trilyon dolara yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:05 

Türkiye, Ekonomi
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