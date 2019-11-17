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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yurt genelinde yağış beklenmiyor.

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Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerinde biraz azalacak, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla iç kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 19

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 21

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 25

Adana: Az bulutlu ve açık 27

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 17

Trabzon: Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 18

Erzurum: Az bulutlu ve açık 10

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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