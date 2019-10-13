Yürürken dengesini kaybedip düşünce beton mikserinin altında kaldı
26 dakika önce
Boyabat ilçesinde yolun kenarında yürürken dengesini kaybederek düşen kadın, beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:13 Kaynak: AA
Boyabat ilçesinde yolun kenarında yürürken dengesini kaybederek düşen kadın, beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Mahmutlu köyünde yolun kenarında yürüyen Zeynep Kurt (55), yoldan beton mikseri geçtiği sırada dengesini kaybederek yola düştü. Beton mikserinin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybeden Kurt'un cansız bedeni Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Beton mikseri sürücüsü Sezer Söylemez jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı Çavuşoğlu'ndan Trump'ın arabuluculuk sözlerine yanıt: Teröristlerle müzakere yapmayız Fransa, Türkiye'ye tüm silah ihracatını askıya aldığını duyurdu UEFA'dan asker selamı skandalı! Milli Takım'ın sevinci için inceleme başlatıldı