Son Dakika Haberleri: Yürürken dengesini kaybedip düşünce beton mikserinin altında kaldı
Son Dakika Güncel Yürürken dengesini kaybedip düşünce beton mikserinin altında kaldı

Yürürken dengesini kaybedip düşünce beton mikserinin altında kaldı

26 dakika önce

Boyabat ilçesinde yolun kenarında yürürken dengesini kaybederek düşen kadın, beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Yürürken dengesini kaybedip düşünce beton mikserinin altında kaldı, System.String[]

Boyabat ilçesinde yolun kenarında yürürken dengesini kaybederek düşen kadın, beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Mahmutlu köyünde yolun kenarında yürüyen Zeynep Kurt (55), yoldan beton mikseri geçtiği sırada dengesini kaybederek yola düştü. Beton mikserinin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybeden Kurt'un cansız bedeni Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Beton mikseri sürücüsü Sezer Söylemez jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Zeynep Kurt, Boyabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:13 Kaynak: AA
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