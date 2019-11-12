'Yürüyen Köşk'e ziyaretçi akını

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla yanındaki çınar ağacına zarar vermemesi için bulunduğu yerden raylarla taşınan, Yalova'daki 'Yürüyen Köşk'ü ziyaret edenlerin sayısı, ekim sonunda, 50 bin 668 oldu.

Yalova'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yanındaki çınar ağacına zarar vermemesi için raylarla bulunduğu yerden taşıttırılan 'Yürüyen Köşk'ü, ekim sonu itibarıyla 40 bin 85'i yetişkin, 10 bin 583'ü çocuk olmak üzere 50 bin 668 kişi ziyaret etti. 'Yürüyen Köşk'ü geçen yıl 53 bin, 2017'de 37 bin 540, 2016'da ise 27 bin 485 kişi ziyaret etmişti. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde de 'Yürüyen Köşk'e, 253'ü çocuk toplam 846 kişinin geldiği belirtildi. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, 'Yürüyen Köşk'ün ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını belirterek, "Kentimize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan 'Yürüyen Köşk'ü, hemen hemen katıldığım her platformda anlatmaya özen gösteriyorum. Kentimizin değerlerini, miraslarını koruyup, tanıtmak bizim birinci görevimiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar olan süreçte 'Yürüyen Köşk'ün bilinirliğini artırdık. Yapmış olduğumuz tanıtımların karşılığını da ziyaretlerin sayısının artmasıyla alıyoruz. Bu anlamda başta kentimizde yaşayıp halen 'Yürüyen Köşk'ü görmemiş hemşehrilerimizi ve diğer illerde yaşayan tüm vatandaşlarımızı burayı görmeye davet ediyorum" dedi.