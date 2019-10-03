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Yürüyüş gününde Sarıkemer'den Serçin'e yürüdüler

12 dakika önce

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Yürüyüş gününde Sarıkemer'den Serçin'e yürüdüler, System.String[]

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.


Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Söke'ye bağlı Sarıkemer Mahallesi Emine Gezerler ilk/ortaokulu önünden başlayıp, 2 kilometrelik mesafede bulunan Serçin Mahallesi'nde sona erdi. Yürüyüşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra veliler de katıldı. Yürüyüşün ardından sağıklı beslenmeye de dikkat çekilirken katılımcılara elma dağıtıldı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy yaptığı konuşmasında sağlıklı yaşam için yürüyüşün önemine dikkat çekerken, katılımcılara teşekkür etti. - AYDIN

Sarıkemer, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:29 Kaynak: İHA
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