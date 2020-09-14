Yusuf Acer'den sakatlık yalanlaması

Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki defans oyuncusu Yusuf Acer'in, geçtiğimiz hafta sakatlık sorunu iddiasıyla Turgutluspor'a transferi gerçekleşmemişti. Genç oyuncu çıkan haberleri yalanlayarak, "Sağlık kontrolüne bile gitmemişken nasıl sakat olduğumu iddia edebilirler" dedi.

Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki futbolcusu Yusuf Acer, 8 Eylül'de Turgutluspor'la transfer görüşmeleri yapmak üzere Turgutlu'ya gelmişti. Burada iki gün boyunca bireysel antrenmanlara çıkan genç oyuncu için 3. gün sonunda sakatlık problemi iddiasıyla transferinin gerçekleşmediği şeklinde haberler çıkmıştı. Bu haberler hakkında Yusuf Acer'den yalanlama geldi. Yusuf Acer, Turgutluspor'da iki gün boyunca bireysel antrenman yaptığını söyleyerek, "Sağlık kontrolüne gitmedim. Transferimin ise sağlık raporumun olumsuz sonuçlanması sebebiyle gerçekleşmediği lanse edildi. Turgutluspor'la resmi sözleşme imzalamadım. Gerçekleri saptırıyorlar. Ben sağlık kontrolüne bile gitmemişken sakat olduğumu nasıl iddia edebilirler?" dedi.

Altınordu altyapısından yetişen ve profesyonel olan Yusuf Acer, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor ve TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giymişti. Genç oyuncuya TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'un da talip olduğu öğrenildi. - İZMİR