Son Dakika Haberleri: Yusuf İslam: Cambridge Camii, Müslüman toplumuna katkı sağlayacak
Son Dakika Dünya Yusuf İslam: Cambridge Camii, Müslüman toplumuna katkı sağlayacak - Son Dakika Dünya

Yusuf İslam: Cambridge Camii, Müslüman toplumuna katkı sağlayacak

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da Cambridge Merkez Camii açılışında konuşan Yusuf İslam, "42 yıl önce aynı aylarda, benzer bir hava varken ilk camiye girişimi ve Müslüman oluşumu anımsıyorum" ifadelerini kullandı.

Yusuf İslam: Cambridge Camii, Müslüman toplumuna katkı sağlayacak, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da Cambridge Merkez Camii açılışında konuşan Yusuf İslam, "42 yıl önce aynı aylarda, benzer bir hava varken ilk camiye girişimi ve Müslüman oluşumu anımsıyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü İngiliz şarkı sözü ve yazarı Yusuf İslam, Türkiye'nin katkılarıyla inşası tamamlanan Londra'daki Cambridge Merkez Camii açılışına katıldı.

Böyle bir vesileyle camide olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden İslam, "Cami açılışı vesilesiyle burada olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum. 42 yıl önce tıpkı bu mevsimde ilk camiye girişimi ve Müslüman oluşumu anımsıyorum" dedi.

Kur'an'ı Kerim'in kendisine ışık tuttuğunun altını çizen İslam, "Daha önce hiç Müslüman tanımadığım halde Kur'an beni Müslümanlığa yakınlaştırdı. Burada böylesine çevre dostu bir cami olması Müslüman toplumuna katkı sağlayacaktır. Umuyorum bu yapı, ibadet edenler için ihtiyaç duyulan alanı sağlar ve inanç, din ve felsefe arasında bir anlayış oluşturur; aşırılıktan uzaklaşmak isteyenler için ferah bir alan sunar" dedi.

Caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden İslam, "Bu caminin yapımında emek sarf eden öncelikle Diyanet İşleri görevlilerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Yusuf İslam, Cambridge, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'sahte peygamber' yorumu: Vahiy iddiası şirke düşürür, kafir eder
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılışını yaptı: Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir Joe Biden'ın bir seçmen ile yaşadığı gerginlik ülkede gündem oldu Hindistan'da bir kadın tecavüzle suçladığı erkekler tarafından yakıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 01:58:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yusuf İslam: Cambridge Camii, Müslüman toplumuna katkı sağlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]